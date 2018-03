Man schiet zichzelf dood bij Witte Huis

Het Witte Huis werd zaterdag even afgesloten omdat er schoten zijn gelost nabij de woning van de presidentiële residentie. Volgens de Amerikaanse Secret Service gaat het om een man die zichzelf verwondde met een vuurwapen. De man is inmiddels overleden.

President Donald Trump bevond zich op het moment van de feiten niet in Washington, maar in Florida met First Lady Melania. Trump is op de hoogte gebracht van het incident, aldus de Amerikaanse zender CNN.

Medische hulpdiensten kwamen ter plaatse en verzorgden de man, aldus de Secret Service, de veiligheidsdienst die instaat voor de bescherming van de Amerikaanse president.

Een woordvoerster van de Secret Service, Cathy Milhoan, had eerder gezegd dat het slachtoffer één schotwonde opliep en dat de veiligheidsdienst zelf geen schoten heeft gelost, aldus CNN. Ze gaf geen commentaar over de toestand van de man.

Op 23 februari was een vrouw opgepakt, nadat ze met haar voertuig een veiligheidsbarrière aan het Witte Huis had geramd.