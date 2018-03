Grootste roof ooit in IJsland: dieven stelen 600 computers ter waarde van 2 miljoen dollar in ‘Big Bitcoin Heist’

IJsland is in de ban van de grootste roof ooit op het eiland en de diefstal zou niet misstaan in een hedendaagse James Bond-film: de daders gingen aan de haal met zo’n 600 computers die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele valuta mee te delven - het zogeheten minen. De computers zijn maar liefst twee miljoen dollar waard.

De ‘Big Bitcoin Heist’. Zo staat de roof inmiddels bekend. In totaal vonden er vier diefstallen plaats in IJslandse datacentra, drie in december en de laatste in januari. De daders gingen er met zo’n 600 computers vandoor waarmee virtuele munten, zoals bitcoin, worden gedolven en transacties worden vastgelegd. De buit heeft een waarde van twee miljoen dollar, maar kan nog groeien door het genereren van de digitale valuta. Dat zou een niet te traceren digitale geldstroom kunnen opleveren.

De IJslandse autoriteiten zijn onder de indruk van de zaak. “Dit is een diefstal op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien” , aldus politiecommissaris Olafur Helgi Kjartansson tegen persbureau AP. “Alles wijst erop dat het gaat om goed georganiseerde misdaad.”

Energieverbruik

De politie houdt het energieverbruik in het land nauwlettend in de gaten in de hoop de dieven te traceren. Het gebruik van de computers is namelijk zeer intensief, waardoor een lokale piek in het verbruik zichtbaar zou moeten zijn.

Er zijn elf personen opgepakt in verband met de zaak, onder wie ook een beveiliger van een van de datacentra.

Minen

Het delven van bitcoin en andere cryptomunten is heel populair op IJsland. Er zijn hele datacentra en bedrijven opgericht voor die klus. Door het hoge energieverbruik is op je zolderkamer ‘minen’ niet rendabel.