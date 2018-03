VIDEO. Levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre veroorzaakt zwaar ongeval op snelweg

Een bestuurder van een Mercedes veroorzaakte vrijdag een ernstig ongeval op een snelweg in het Nederlandse Tilburg nadat hij een ander voertuig agressief inhaalde. Door het inhaalmanoeuvre moest een busje bruusk uitwijken, waardoor een kleinere wagen van de weg werd gedrukt en de bestuurder de controle over zijn voertuig verloor. Het heftige ongeval werd door een dashcam gefilmd en de beelden werden doorgespeeld aan de politie.

Sebastian, de Nederlander die de beelden maakte, was vrijdag op weg naar huis toen hij het ongeval toevallig filmde met de dashcam van zijn auto. Volgens de man reed de bestuurder van de Mercedes eerst normaal, maar drukte hij plots het gaspedaal in: “Hij reed gewoon achter me, tot ik van baan wisselde.” Maar de Mercedes koos de verkeerde plek uit om plots te versnellen.

De bestuurder moet eerder ritsen dan verwacht, en komt daardoor op het pad van een busje terecht. De bestuurder van dat voertuig wijkt daardoor uit en drukt een kleinere auto van de weg af. “Die kleinere auto was het grootste slachtoffer van het ongeluk”, aldus de getuige, die snel halt hield toen hij het voertuig tegen de vangrails zag vliegen. “De mensen in het busje en in de Mercedes waren in orde. Ik vertelde hen over mijn video en gaf mijn gegevens.”

Volgens Sebastian gebeurde het allemaal razendsnel en wilde hij de beelden van het ongeval - die hij ook op sociale media deelde - zo snel mogelijk aan de politie bezorgen. “Wat deze bestuurder deed was heel asociaal. Ik wil laten zien dat dit soort gedrag tot ongelukken kan leiden.” De politie heeft de beelden intussen kunnen bekijken en verklaarde dat niemand ernstig gewond raakte bij het ongeluk.

De schuld wordt bij de bestuurder van de Mercedes gelegd en hij wordt ervan verdacht de verkeersveiligheid in gevaar te hebben gebracht. Hij riskeert daardoor een celstraf van maximum twee maanden, een boete van 4.100 euro en als hij wordt veroordeeld kan hij zijn rijbewijs voor twee jaar kwijtspelen.