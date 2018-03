Tom Lenaerts over zaak-Bart De Pauw: “Zijn straf staat absoluut niet in verhouding tot de mogelijke feiten”

Tom Lenaerts hield zich tot dusver vrij stil over de ophef die is ontstaan over zijn vriend Bart De Pauw. In een interview met Het Laatste Nieuws laat hij nu weten dat de kwestie hem nog altijd niet lekker zit en dan vooral over hoe De Pauw werd behandeld na de beschuldigingen. “Zijn straf staat absoluut niet in verhouding tot de mogelijke feiten.”

Bart De Pauw kwam eind vorig jaar in het oog van de storm terecht na verschillende aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. In een video in november kondigde de tv-maker aan dat de VRT daarom de samenwerking met hem had stopgezet. Begin vorig maand stapte De Pauw bovendien op bij productiehuis Koeken Troef!, dat hij tien jaar geleden zelf mee heeft opgericht. De kwestie kostte hem ook een van de hoofdrollen in de film ‘De Collega’s 2.0’ van Jan Verheyen.

Dat de beschuldigingen grote gevolgen hebben gehad is dus een understatement. Tom Leanaerts, een goede vriend van De Pauw, is in Het Laatste Nieuws duidelijk over wat hij daarvan vindt. “Zijn straf staat absoluut niet in verhouding tot de mogelijke feiten.” Hij hoopt dan ook dat de ondersteen snel boven komt. “Hoe sneller alles uitgeklaard wordt, hoe beter – voor iedereen”, klinkt het.

Nooit iets gemerkt

Lenaerts kan zich moeilijk voorstellen dat zijn vriend zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan de aantijgingen. “Bart en ik zijn al vijfentwintig jaar vrienden. Ik heb nooit iets gemerkt van de dingen waar hij nu van wordt beschuldigd.” Toch kan Lenaerts het niet volledig uitsluiten. “Je kan een mens nooit helemaal kennen. Dus wat als er wél dingen zijn gebeurd? Dan wil ik ook respect opbrengen voor de mensen die er mogelijk het slachtoffer van zijn geweest.”

Pets geven

De ophef rond De Pauw heeft er niet voor gezorgd dat Lenaerts anders omgaat met zijn medewerkers. “Ik vind dat allemaal niet zo moeilijk, die vervagende grenzen. Elke weldenkende mens wéét toch waar die grens ligt? Het is de machtsverhouding die het moeilijk maakt”, klinkt het.

Flirten met bijvoorbeeld een stagiaire zou hij dan ook niet doen. “Want dan ga ik voorbij een hele vieze grens: eigenlijk zou zo’n meisje mij, als vijftigjarige, op zo’n moment een pets in mijn gezicht moeten geven. Maar dat durft ze dan niet net door die machtsverhouding. En dat is niet oké.”