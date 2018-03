Houthalen-Helchteren -

Op de Herebaan Oost in Houthalen-Helchteren zijn zaterdag om even over 15 uur bij een ongeval twee gewonden gevallen. Beide slachtoffers zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De klap was zo hevig dat een wagen een stuk van een muurtje meenam en op zijn dak terecht kwam. De verkeershinder is beperkt.