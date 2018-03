Jonge Belgen stunten in Strade Bianche: Tiesj Benoot wint, Wout Van Aert derde

Tiesj van dat: Tiesj Benoot heeft op een indrukwekkende manier de Strade Bianche op zijn naam geschreven. Voor de Oost-Vlaming is het zijn eerste profzege, en wat voor een. De ontketende renner van Lotto-Soudal was duidelijk de sterkste in een slijtageslag en liet in de laatste tien kilometer Romain Bardet en Wout van Aert achter. Inderdaad, Wout van Aert. De debutant mocht mee op het podium in Siena en eindigde op de derde plaats.

Aan de start in Siena werd meteen de toon gezet voor de rest van de dag: regen, regen en nog eens regen. Het was kletsnat in het mooie Toscane, maar daarin gedijt (ex-?)veldrijder Wout van Aert natuurlijk goed. “Maar ik ben nog geen potentiële winnaar, ik kom hier vooral om te leren. Ik heb het parcours ook niet verkend”, klonk het voor de start bij de bussen. Toch ging er vooraf heel wat aandacht naar Van Aert.

Foto: wvo

Naar de wedstrijd dan. Alsof het nog niet zwaar genoeg was door de weersomstandigheden, telde deze Strade Bianche 11 grindstroken, goed voor een totaal van 63 km over de grindwegen en zo’n 1/3e van het hele parcours...

Na de eerste grindstrook probeerden enkele renners er vanonder te muizen, maar pas na de tweede strook viel het peloton echt uiteen. Een landgenoot mee voorin: Victor Campenaerts maakte deel uit van de tienkoppige kopgroep. Daarachter nam Team Sky, natuurlijk in dienst van Michal Kwiatkowski, het heft in handen, door hun hoge tempo raakte de kopgroep nooit echt uit de greep van het peloton.

Foto: rr

Dat opende de deur voor de vrijbuiters vanuit het peloton, uit die aanvallen ontstond een nieuwe kopgroep. En niet van de minste, de samenstelling was om van te smullen: Michal Kwiatkowski, Alejandro Valverde, Stefan Küng… en Wout van Aert! Net zoals in de Omloop Het Nieuwsblad zat de wereldkampioen veldrijden weer op het juiste moment voorop, met nog 50 kilometer voor de boeg.

In de achtergrond ging Tiesj Benoot mee in de grote groep achtervolgers, hij maakte samen met o.a. Romain Bardet de oversteek naar de koplopers. Dat was nog niet genoeg voor Bardet, de Franse chouchou loste nog een cartouche en ging ervandoor. Slechts één renner kon de Fransman volgen, jawel: Wout van Aert.

Met hun tweetjes voerden ze het tempo op in de laatste 40 kilometer van de koers, terwijl de samenwerking in de achtergrond wat stokte. Dat leverde Van Aert en Bardet met nog 30 kilometer te gaan een minuut bonus op. Maar Tiesj toonde zich sterk en ging samen met Pieter Serry op zoek naar de koplopers...

#StradeBianche @TiesjBenoot and Pieter Serry have accelerated from the chasing group. They follow at 48" of Bardet and Van Aert. Go Tiesj! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 3, 2018

… en dat terwijl Kwiatkowski, Sagan en Valverde steeds meer terrein verloren. De ideale situatie voor Van Aert, maar ook voor Benoot die op 18 kilometer van de meet Serry achterliet. De man van Lotto-Soudal ging in zijn eentje op zoek naar de twee leiders. Drie kilometer later was de samensmelting een feit: met twee landgenoten en één Fransman ging de Strade Bianche de laatste 15 kilometer in.

Ontketend

Maar Tiesj, die had er nog niet genoeg van. Met het gezicht krijtwit van de grind leek hij zo te kunnen meedoen in horrorfilm, en ook Van Aert en Bardet schrikten zich een hoedje. Op de laatste grindstrook van de dag liet hij als een bezetene het duo terplekke. Wat een inspanning van Benoot, die zich ook al in de Omloop Het Nieuwsblad toonde.

In geen tijd reed Benoot een voorsprong van een halve minuut bijeen. Die bouwde hij stelselmatig uit, onder de boog van de laatste kilometer had Benoot een voorsprong van driekwart minuut op Van Aert en Bardet. Wat een straf nummer van de Oost-Vlaming, die aan zijn zegetocht in de straten van Siena kon beginnen. In de achtergrond liet Romain Bardet Van Aert nog achter, maar de wereldkampioen veldrijden mocht wel mee op het podium met zijn derde plaats.

Foto: Photo News

Uitslag:

1. Tiesj Benoot

2. Romain Bardet

3. Wout van Aert

4. Alejandro Valverde

5. Giovanni Visconti

6. Robert Power

7. Zdenek Stybar

8. Peter Sagan

9. Pieter Serry

10. Gregor Mühlberger