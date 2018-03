Onverwacht bezoek op komst? Met deze drie tips oogt je huis meteen proper

Geen tijd gevonden om te poetsen, maar wel bezoek over de vloer krijgen: het leidt soms tot paniek omdat je de mensen ondanks je slordigheid toch in stijl wil verwelkomen. Maar met deze drie tips van woonsite Apartment Therapy oogt je woonst in een mum van tijd clean.

1. Poets het toilet

Het is bijna zeker dat je bezoek op een bepaald moment naar het toilet zal moeten. Daarom is het aangewezen om de ruimte zo presentabel mogelijk te maken. Poets het toilet grondig en vergeet de bril niet. Haal lege rollen toiletpapier weg en steek eventueel een geurkaarsje aan.

2. De zetels

Wedden dat jullie tijdens een gezellige avond plaatsnemen in de zetel? Dan moet die optimaal comfortabel zijn voor je gasten. Verwijder eventueel dierenhaar en stof, schik de kussens netjes en vergeet ook bijzettafeltjes en - stoelen niet af te stoffen. Als de zithoek proper oogt, is het al veel.

3. Sprankelende glazen

Maak dat je een paar schone glazen klaar hebt om iedereen een drankje te serveren. Moet je glazen met de hand wassen, maak er dan genoeg proper voor je volk arriveert. Reken twee glazen per persoon. Zo voorkom je dat je moet staan afwassen als je bezoek er al is. Nog tijd over? Prop vuile borden en dergelijke in de vaatwas. Een opgeruimde (open) keuken staat netjes.