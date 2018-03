Kersverse mama Kylie Jenner krijgt kritiek op foto met baby. Zie jij wat er aan de hand is?

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner heeft donderdag een foto met haar dochtertje Stormi gedeeld. Naast de vele positieve reacties, uitten sommigen via de sociale media kritiek. De reden? De ster heeft heel lange nagels die weleens luierwissels zouden kunnen bemoeilijken...

Op de bewuste foto van Kylie en haar dochter Stormi houdt de beroemde mama haar kleintje in de armen. Haar vingers zijn versierd met lange, valse nagels en dat snappen veel mama’s op de sociale media niet. “Ik wil wel eens weten hoe ze luiers ververst met zo’n nagels, terwijl ik mijn uiterste best moet doen om tijdens het verversen geen uitwerpselen onder mijn ultrakorte exemplaren te krijgen”, aldus een zekere Ashley op Twitter.

I really wanna know how Kylie Jenner changes a diaper w her nails that long.... pic.twitter.com/CqjmW8Plxh — Lexi Stout (@LexiStout) 2 maart 2018

I want to know how Kylie Jenner changes her babes diaper with two inch nails and I struggle with not getting poo under my millimeter nails. — Devin Cornwell (@devin_ashley) 2 maart 2018

How the eff does @KylieJenner wear such long nails with a new born? I can't even go long without scratching my own face! — Savannah Brown (@Sweetsavannahle) 2 maart 2018

Ondanks de kritiek op haar nagels, zou Jenner wel een erg toegewijde moeder zijn. Dat verklapte een welingelichte bron in februari aan entertainmentblad US Weekly. Uit een nieuw beeld vanop Snapchat blijkt dat de 20-jarige brunette ook een toegewijde sportster is. Ze toonde dat haar buik één maand na de geboorte alweer bijna helemaal strak is.