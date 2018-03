Man (29) in levensgevaar na zware val aan betoncentrale

Center Beton in Herentals Foto: google street view

Bij betonproducent Center Beton in Herentals is vrijdag een werknemer levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland.

De 29-jarige man was vrijdag rond 16 uur bezig met takelwerkzaamheden aan een pomp van een betoninstallatie op de site aan de Lierseweg, toen hij struikelde en door een openstaand luik zes meter naar beneden viel.

“De arbeider heeft zich op een bepaald moment mistrapt en is door een luik, dat voor de werken opengezet was, naar beneden gevallen. Hij kwam zes meter lager terecht”, vertelt een woordvoerder van de politiezone Neteland.

Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis in Edegem gebracht. Volgens de recentste informatie is zijn toestand nog altijd kritiek. Het gaat om een 29-jarige man met de Slovaakse nationaliteit.