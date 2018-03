‘Dokter Bea’ Eva Van der Gucht: “Ik schaam me niet snel”

Wanneer Eva Van der Gucht acteert, verwarmt ze harten. Als anti-ster Marva in ‘Iedereen Beroemd’, prinses Carnaval in ‘Den elfde van den elfde’ of als dokter Bea op Ketnet. Maar ook in de meer dan vijftig theater-, televisie- en filmproducties waarin ze al zat. Dit jaar wordt opnieuw een knaljaar. “Ik kan soms echt denken: kijk mij hier nu zitten.”