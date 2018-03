Belgian Tornados plaatsen zich voor twintigste internationale finale op WK indooratletiek: "Opgelucht"

De Belgian Tornados, het 4x400m-estafetteteam, heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WK atletiek indoor in Birmingham. De drie Borlées en Jonathan Sacoor finishten als eerste in de eerste reeks in 3:05.22, goed voor hun twintigste internationale finale (inclusief Spelen, WK’s, EK’s en World Relays, indoor en outdoor).

Met Dylan Borlée als startloper liepen de Tornados de hele race in tweede positie. Slotloper Kevin Borlée perste er in het slot een spurtje uit en zo stak België Polen nog voorbij. Polen werd tweede in 3:05.24, voor Trinidad & Tobago (3:05.96) en Tsjechië (3:06.40).

In de tweede reeks was de zege voor de Verenigde Staten, in 3:04:00, ruim voor Groot-Brittannië (3:05.29), Spanje (3:07.52) en de Dominicaanse Republiek (3:10.45). De zes finalisten zijn zo (in volgorde van tijd): de Verenigde Staten, België, Polen, Groot-Brittannië, Trinidad & Tobago en Tsjechië.

Zondag in de finale kunnen de Belgen een negende medaille (waaronder drie gouden) toevoegen aan hun intussen al indrukwekkend palmares. Later zaterdag (om 19u05) start Eline Berings in haar halve finale op de 60m horden.

"Opgelucht"

"We zijn opgelucht met de kwalificatie", opende Jonathan Borlée na afloop. "Er zaten sterke teams in onze reeks, met wereldkampioen outdoor Trinidad & Tobago en Europees kampioen indoor Polen. De chrono is ook zeer goed, onze tweede snelste ooit."

Ook startloper Dylan Borlée was tevreden na afloop. "Ik moest in de buitenbaan openen, maar was toch tevreden over mijn start. Ik wist dat de Pool achter mij (Karol Zalewski, red) mij snel zou inhalen, maar ik ben mijn race blijven lopen. Ook belangrijk: we hebben ons als reekswinnaar geplaatst, hetgeen ons voor de finale een goede baan oplevert. De piste kan overigens doorslaggevend worden. Het is een oplopende baan, moeilijk om aan je lijn te blijven, maar dat stoort mij niet. Of een medaille erin zit? Dat weet ik niet. De concurrentie is sterk. Het zal een echte veldslag worden."

Debutant Jonathan Sacoor miste zijn debuut niet. "Ongelooflijk, alles ging goed", riep de 18-jarige na zijn race uit. "Ik kreeg de stok in tweede positie en had een beetje schrik voorbijgestoken te worden door mijn gebrek aan ervaring. Maar dat gebeurde niet, waarna Kevin het helemaal kon afmaken."

Venezolaanse Rojas pakt goud in het hink-stap-springen

De Venezolaanse Yulimar Rojas is zaterdag op het WK atletiek indoor in Birmingham wereldkampioen hink-stap-springen geworden. Rojas sprong met 14m63, verder dan de Jamaicaanse Kimberly Williams (14m48) en de Spaanse Ana Peleteiro (14m40).

De 22-jarige Rojas voegt zo nog een titel toe aan haar mooi palmares. Vorig jaar werd de Venezolaanse in Londen ook al wereldkampioen outdoor, met een sprong van 14m91. Dat was toen de eerste wereldtitel atletiek ooit voor het Zuid-Amerikaanse land.

Walsh verlengt wereldtitel in het kogelstoten

De Nieuw-Zeelander Tomas Walsh heeft zaterdag op het WK atletiek indoor in Birmingham zijn wereldtitel in het kogelstoten verlengd.

Met een worp van 22m31 bleef Walsh de Duitser David Storl (21m44) en de Tsjech Tomas Stanek (21m44) voor. Walsh volgt zo zichzelf op. De Nieuw-Zeelander pakte twee jaar geleden in Portland ook al goud. Ook vorig jaar op het WK outdoor in Londen was hij de beste.