Meghan Markle maakt binnenkort belangrijke publieke verschijning

Nog iets meer dan twee maanden en de Amerikaanse Mehan Markle treedt in het huwelijk met de Britse prins Harry. In aanloop van haar grote dag, staat op maandag 12 maart een belangrijke gebeurtenis op de planning. De 36-jarige brunette zal voor het eerst naast de Queen verschijnen voor het grote publiek.

Op maandag 12 maart wordt naar jaarlijkse gewoonte de toewijding van koningin Elizabeth II bij Commonwealth gevierd. Dit jaar zal voormalige Suits-actrice Meghan Markle voor het eerst samen met de Queen in het openbaar verschijnen, samen met prins Harry, prins William en Kate Middleton. Commonwealth Day zal officieel gevierd worden in de Londense Westminster Abbey en die dag wordt van een streepje muziek voorzien dankzij ex One Direction Liam Payne Markle’s toekomstige schoonvader, Prins Charles, zal ook aanwezig zijn bij het koninklijke uitje.

Foto: ISOPIX

Intussen hebben mensen bij lifestyleblad Cosmopolitan zich verdiept in de lichaamstaal van Meghan Markle en Kate Middelton. De twee dames verschenen eind februari samen in het kater van Royal Foundation Forum . Daaruit blijkt dat ze het steeds beter met elkaar kunnen vinden. “Met Kerstmis knikten de twee vriendelijk naar elkaar. Tijdens de laatste samenkomst waren ze al beter op elkaar afgestemd en waren hun lichamen naar elkaar toe gedraaid. Ze lachten en maken oogcontact. Ik denk dat ze een respectvolle, vriendelijke en zusterlijke relatie hebben”, zegt lichaamstaalexperte Blanca Cobb.