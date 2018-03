Zeker 5 doden door zware winterstorm boven Amerikaanse oostkust

Een zware winterstorm boven de Amerikaanse oostkust heeft aan zeker vijf mensen het leven gekost. Felle windvlagen en deels hevige neerslag zetten sinds vrijdag hele kuststroken onder water. Meer dan 3.300 vluchten werden geschrapt en meer dan een miljoen mensen zaten zonder stroom.

Vooral de staten Massachusetts, New Jersey en Virginia kregen af te rekenen met bakken regen en pakken sneeuw. Metershoge golven sloegen in op de zeeweringen langs de kusthavens. Alle staten van Virginia tot Maine kregen met het stormweer te maken. In het noorden van de staat New York, aan de grens met Canada, viel meer dan 30 centimeter sneeuw.

“Zaak van leven of dood”

De autoriteiten riepen de mensen dringend op zich in veiligheid te brengen. De weerdienst noemde de storm voor enige gebieden in New England een “zaak van leven of dood”. “Blijf de storm niet uitzitten, als gevraagd wordt te evacueren”, waarschuwde de gouverneur van Massachusetts, Charlie Baker.

De ongewone storm duurde ook zaterdag nog voort. De zender CNN meldde dat vijf mensen zijn omgekomen door ontwortelde of omgevallen bommen; een man en een tiener in Virginia, een vrouw in Maryland, een jongen in de staat New York en een man in Rhode Island. In Boston peddelden mensen met kajaks door de straten. De meeste scholen bleven dicht. In het naburige Quincy brachten de hulpdiensten 50 mensen in veiligheid.

De nationale spoorwegmaatschappij Amtrak legde alle spoorverkeer aan de oostkust stil. Voertuigen, daken en steigers werden beschadigd, zoals bijvoorbeeld in het stadje Scituate. Daar drong het water door tot in het centrum van de stad.

De Amerikaanse president Donald Trump kon voor een geplande dienstreis niet vertrekken vanop de gebruikelijke militaire luchthaven Andrews, omdat door de felle wind de startbaan onbruikbaar was. Zijn karavaan werd omgeleid naar de luchthaven Dulles International. Ook het scheepvaartverkeer viel stil. De ingang van de baai van Chesapeake, de vaarweg van de open Atlantische Oceaan naar de belangrijke containerhaven in Baltimore bleef deels dicht.

Bomcycloon

In de hoofdstad Washington waren vrijdag alle musea, de zoo en de openbare gebouwen wegens het weer gesloten, vele regeringsfunctionarissen bleven thuis. Bij deze storm gaat het volgens meteorologen om het weerfenomeen ‘bombogenese’, een explosieve cyclogenese (cycloonvorming) waardoor in korte tijd enorme winterorkanen ontstaan. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA wordt dat veroorzaakt door het op elkaar botsen van zeer koude en warme luchtmassa’s. Vele meteorologen spreken dan ook van een “bomcycloon”. Begin januari werd de Noord-Amerikaanse oostkust al geteisterd door een dergelijke winterstorm.