Dankzij de sneeuwval van de afgelopen uren kunnen zaterdag elf skicentra in de provincies Luik en Luxemburg de deuren openen.

In vier daarvan kan aan alpineskiën gedaan worden: in Ovifat, in Mont des Brumes (Stoumont), in Val de Wanne (Trois-Ponts) en op de Baraque Fraiture.

De sneeuwlaag is gemiddeld 10 tot 20 centimeter dik.