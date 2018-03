Tanja Dexters kan haar tranen niet bedwingen tijdens interview: “Het is allemaal moeilijk geweest”

Tanya Dexters was zaterdag samen met haar vader Guy te gast bij Ann Van Elsen in De Familie Van Elsen op Joe. De ex-Miss België kon haar tranen even niet meer bedwingen toen ze openhartig vertelde over haar bevalling en de invloed die haar scheiding had op het gevoel dat ze erna had. “Gelukkig heb ik mijn familie nog. Ik heb veel aan mijn ouders en mijn zussen.”

“Ik herinner me het gevoel wanneer ik Valentina voor het eerst in mijn armen had”, aldus Tanya Dexters, die in februari haar 41ste verjaardag vierde. “Dat was zo’n dierlijk gevoel, want daar draait het leven om. We moeten onszelf voortplanten, dat graag zien, daarvoor zorgen en daarvan houden.” De hoogoplaaiende emoties en het gevoel toen ze haar eigen familie en schoonfamilie voor het eerst zag na de bevalling, is haar bijgebleven.

Maar dat gevoel maakt het ook moeilijk voor Dexters als ze eraan terugdenkt en ze kan haar tranen niet meer bedwingen. “Sorry, k heb het gewoon moeilijk omdat dat gevoel voor een stuk van me is afgenomen door de scheiding. Het is allemaal moeilijk geweest, als ik daaraan terugdenk. Gelukkig heb ik mijn familie nog. Ik heb veel aan mijn ouders en mijn zussen.”

“Grote voorbeeld”

Toen de ex-Miss België gescheiden was, dacht ze “allé, ik hoor erbij”. Ze voelde het naar eigen zeggen niet aankomen, omdat alles goed zat in haar relatie met haar toenmalige echtgenoot, waarmee ze al tien jaar samen was: “We hadden de juiste balans tussen liefde, werk en gezin. Ik weet wel dat Miguel graag bevestiging en aandacht nodig had, en misschien een stapje verder durfde flirten.”

Dexters, die altijd een voorbeeld nam aan het huwelijk van haar ouders, kreeg een “klap in het gezicht” toen haar man zei dat hij ‘het’ niet meer voelde. Dat was ook de enige uitleg die ze kreeg, na tien jaar en een kind. “Ik had nooit gedacht dat hij in zijn midlife-gevoel het allemaal zomaar zou loslaten.”