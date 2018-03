Yannick Carrasco krijgt meteen pandoering van jewelste in eerste match in China

Yannick Carrasco zal zijn debuut bij zijn nieuwe Chinese ploeg Dalian Yifang nog even herinneren. Niet alleen omdat hij meteen in de basis stond - als diepe spits nota bene - maar wel omdat Dalian met zware 8-0 cijfers onderuit ging tegen Shanghai SIPG, de ploeg van de Brazilianen Hulk en Oscar. Shanghai SIPG eindigde vorig jaar tweede in de Chinese Super League, Dalian promoveerde dit seizoen.

Promovendus Dalian Yifang begon wel met verwachtingen aan het nieuwe seizoen. Door het aantrekken van Yannick Carrasco en Nico Gaitan sloeg het zijn slag tijdens de transferperiode, maar er zal nog meer nodig zijn om het sportieve project op de rails te krijgen. Na 30 seconden slikte het namelijk al de openingstreffer op het veld van Shanghai SIPG, Oscar werkte af.

Diezelfde Oscar, ex-speler van Chelsea, scoorde na 24 minuten zijn tweede treffer, nog voor halfweg legde Hulk vanop de stip de 3-0 vast.

Confira o segundo gol de @oscar8, o segundo do SIPG contra o Dalian Yifang. pic.twitter.com/34MDV9qWIk — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) March 3, 2018

In de tweede helft begonnen ook de Chinese spelers van Shanghai SIPG te scoren: Wu Lei scoorde een hattrick, Oscar scoorde ook een derde keer en Lu Wenjun legde zes minuten voor tijd ook een doelpunt in het mandje. 8-0 was de zware eindstand in Shanghai, Dalian staat na één speeldag dan ook alleen op de laatste plaats in de Chinese Super League…