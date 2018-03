Katrien (34) wordt voor de tweede keer mama, maar is ook stervende

Zes maanden zwanger is Katrien De Laet (34). Maar wat voor haar en haar man Olivier een periode van ultiem geluk moest worden, is er nu een van bestraling en chemo. Een kwaadaardige tumor heeft zich in de hersenen van Katrien genesteld. Om haar nog zo veel mogelijk mooie momenten te bezorgen, houden vrienden en familie een grote inzamelactie.