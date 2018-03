Hoogste kerktoren van Nederlands-Limburg geteisterd door bijen en wespen

De monumentale Petruskerk in het Nederlands-Limburgse Sittard is dringend toe aan restauratie. Omwonenden hebben melding gemaakt van vallende brokken en stukken mergel die in tuinen zijn beland. Vooral bijen en wespen vormen een probleem.

Het is niet meer de vraag of de middeleeuwse Petruskerk in hartje Sittard een ingrijpende en dus kostbare restauratie moet ondergaan. De kwestie is vooral: wanneer?

Goed ingevoerde bronnen bevestigen dat een algehele opknapbeurt van het rijksmonument hard nodig is. Een eerste, ruwe schatting van het prijskaartje komt uit op een investeringsbedrag tussen de acht ton en een miljoen euro.

Bijen en wespen

Een conclusie die wordt gedeeld door deken Wilbert van Rens. Hij benadrukt dat bouwkundig herstel van het kerkgebouw alleen al om veiligheidsredenen hard nodig is. “We hebben al meldingen gekregen dat er stukken en schijfjes mergel los zijn geraakt en naar beneden zijn gevallen. Godzijdank zijn die in ­tuinen van omwonenden beland en hebben ze niemand geraakt. Maar als zo’n mergelbrok op je hoofd terechtkomt, heb je een probleem.”

Een van de voornaamste oorzaken van de problemen zijn volgens Van Rens bijen en wespen die zich tussen en in de antieke mergelstenen nestelen. “Deskundigen hebben dat geconstateerd.” Van sommige bijen- en wespensoorten is bekend dat ze in zachte mergelsteen hele gangenstelsels kunnen uitknagen.

Hoogste

Documentatie wijst uit dat de laatste grote restauratie van de kerktoren, met zijn 83 meter de hoogste van Nederlands-Limburg, dateert uit 1985. Het interieur van het gotische bouwwerk, dat de skyline van Sittard domineert, is voor het laatst in de jaren negentig onder handen genomen.

De komende maanden vindt volgens de deken een bouwkundige inspectie plaats. “Op basis daarvan wordt een restauratieplan opgesteld, waarbij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een grote vinger in de pap heeft. We hopen volgend jaar met de uitvoering te ­beginnen.” Hoewel subsidies van het Rijk, de provincie, gemeente en bisdom beschikbaar zijn, moet de parochie ook zelf een deel ophoesten. “Naar schatting zo’n 15 tot 20 procent”, stelt Van Rens. Een speciaal comité wordt belast met de fondsenwerving. “Een pittige klus.”

Een woordvoerder van het stads­bestuur kon nog niet reageren op de vraag of de gemeente op korte termijn een veiligheidscheck laat uitvoeren. “Maar de verantwoordelijkheid voor de restauratie ligt bij het dekenaat.”