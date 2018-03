Overleden passagier aangetroffen in auto naast E40, bestuurder meldt zich pas uren later bij politie

Veurne - Een voorbijganger heeft zaterdagochtend een lugubere ontdekking gedaan langs de E40, ter hoogte van Booitshoeke (Veurne). Hij trof een overleden man aan in een gecrashte wagen. De bestuurder was enkele uren spoorloos, maar heeft zich intussen aangegeven bij de politie.

Het ongeval vond zaterdagochtend plaats rond 3.15 uur, zo meldt het parket van West-Vlaanderen. De brokstukken werden pas rond 7.30 uur opgemerkt door Mike Lucidarme, een brandweerman en ambulancier die daar toevallig passeerde. Het ging om een auto met Franse nummerplaat, die van de weg was geraakt en in de gracht was beland. “Er zat één persoon in de wagen, op de passagierszetel”, aldus Lucidarme, die meteen het noodnummer belde.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. De passagier was overleden. Van de bestuurder was urenlang geen enkel spoor. Er werd een zoekactie op poten gezet: de politie stapte de velden en wegen in de omgeving af en duikers van de brandweer zochten in de gracht. Dat leverde echter geen resultaat op. De bestuurder gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie in de regio Duinkerke.

De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

Foto: if