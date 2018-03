Zorgen over veiligheid van Nederlandse riviercruises

Riviercruiseschepen varen in Nederland steeds vaker op open water met zwaardere omstandigheden, zoals op het IJsselmeer, in het Waddengebied en op de Westerschelde. Daarvoor zijn ze niet bedoeld, zei onderzoeker Henk van den Boom van het maritiem kennisinstituut Marin in het radioprogramma Nieuwsweekend van Omroep Max.