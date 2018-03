Student schiet ouders dood op campus van Amerikaanse universiteit

Een student van negentien jaar heeft vrijdagvoormiddag zijn ouders doodgeschoten op de campus van de Universiteit van Central Michigan, in het noorden van de Verenigde Staten. De man kon nog niet gearresteerd worden.

Het was de politie die vrijdagvoormiddag (lokale tijd) gewag maakte van de schoten in het gebouw ‘Campbell Hall’ van de universiteit in de stad Mount Pleasant, tussen Chicago en Detroit. De universiteit identificeerde intussen de slachtoffers als de ouders van de verdachte, James Eric Davis. Ze woonden in een buitenwijk van Chicago. De politie vermoedt dat de redenen voor de schietpartij dus in de familiale sfeer gezocht moeten worden.

De nacht voor de schietpartij was de verdachte naar het ziekenhuis gebracht, na “een overdosis of een slechte reactie op drugs”, zei de woordvoerder van de politie van de campus op een persconferentie. De plaats werd urenlang afgesloten, terwijl de politie op zoek was naar de jongeman van negentien jaar, maar hij kon nog niet gearresteerd worden.

Er lopen ongeveer 18.000 studenten school op de hoofdcampus van de Central Michigan University.

De verdachte. Foto: AFP

Foto: AP