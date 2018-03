“Extreem gevaarlijke” jihadist met geweld van bed gelicht in Maastricht

Een arrestatieteam heeft maandag met gebruik van een granaat de ‘extreem gevaarlijke’ jihadist Mohammed G. uit zijn Maastrichtse flat gekregen. De reclassering acht hem in staat om aanslagen te plegen. Justitie in Nederland laat weten dat hij is aangehouden vanwege “een ernstig geweldsmisdrijf”. Dat schrijft De Telegraaf zaterdag.

De Iraaks-Nederlandse G. verbleef, met een enkelband, in een flat van het Leger des Heils in Maastricht. Hij was sinds oktober vrij na een veroordeling tot drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk.

De man staat wat terreurdreiging betreft al jaren boven aan de lijstjes van justitie en de inlichtingendienst. In 2012 werd hij na een bericht van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD ook al van zijn bed gelicht.

De politie vond bij hem thuis een kruisboog, een zwaard, messen, afscheidsbrieven, volgepakte rugzakken en extreem-islamitische boeken. Op zolder had G. een schietbaan waar hij trainde. Hij deed verschillende pogingen om uit te reizen naar Syrië of Irak.