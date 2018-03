Bijna 700 miljoen euro boetes niet betaald op totaal van 1,2 miljard

Van de 1,2 miljard euro boetes die rechters de voorbije vijf jaar oplegden, is nog altijd 678 miljoen onbetaald. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op basis van cijfers die Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu opvroeg bij minister Johan Van Overtveldt (N-VA).

“33 procent van alle boetes die in 2016 werden opgelegd, is vandaag betaald, 41 procent van die uit 2015, 50 procent van die uit 2014, 59 procent van die uit 2013 en 65 procent van die uit 2012. In totaal blijft 678 miljoen euro onbetaald, op 1,2 miljard euro aan uitgesproken boetes. Vooral in Wallonië is de inningsgraad lager”, zegt Sabien Lahaye-Battheu.

De voorbije jaren opende de fiscus tal van nieuwe kanalen om wanbetalers te pakken. Zo worden boetes geïnd via de belastingen. Die alternatieve methodes kenden in 2016 een opbrengst van 70 miljoen. “De eerste resultaten zijn relatief succesvol, maar ook hier blijken enorme regionale verschillen.”

Antwerpen scoort bijvoorbeeld niet geweldig in vergelijking met Gent of Brussel. Minister Van Overtveldt wijst naar de correctionele rechtbanken, die nog te weinig digitaal werken. “De inning van verkeersboetes loopt wél goed.”