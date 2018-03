‘De Mol’ start op 25 maart met twee Limburgers

Op de website hebjemijgemist.be werd er afgeteld naar vrijdagnamiddag 16 uur, het tijdstip waarop de eerste beelden van het nieuwe seizoen de wereld werden ingestuurd. Die leren ons dat het zesde seizoen van start zal gaan op 25 maart op VIER. Na twee seizoenen op maandagavond programmeert VIER ‘De Mol’ nu dus op zondagavond en gaat de zender de concurrentie aan met Eén, dat op zondag steeds over het miljoen kijkers gaat. Momenteel lopen dan nog ‘Taboe’ en ‘Salamander’, maar op 18 maart start de nieuwe fictiereeks ‘Gevoel Voor Tumor’. De eerste drie seizoenen van ‘De Mol’ werden destijds op Eén ook steeds op zondagavond uitgezonden.

Mexico

Op de bekendmaking van de tien kandidaten is het nog even wachten, maar in het promotiemagazine van Decathlon, een van de sponsors van het programma, worden wel al enkele gegevens over alle deelnemers én dus ook de mol onthuld. Zo zullen er twee Limburgers op mollenjacht gaan in Mexico: C. en K. Die laatste is hoogstwaarschijnlijk een vrouw, want K. vertelt in de folder vroeger aan ballet te hebben gedaan. Verder zijn er vier kandidaten uit West-Vlaanderen, twee Oost-Vlamingen, één deelnemer uit Antwerpen en één man uit Vlaams-Brabant. Gilles De Coster treedt opnieuw aan als presentator en kijkt nu al uit naar 25 maart: “Ik voel nu alweer de spanning van een aanstormend seizoen van ‘De Mol’. Je voelt dat veel mensen erop zitten te wachten, en dat is een heel fijne vaststelling. Ik kijk ook enorm uit naar alle theorieën en pronostieken, en kan niet wachten om de kijkers mee te nemen op reis doorheen het prachtige Mexico.” (nco)