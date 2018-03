“HET VOELT ALSOF IK HIER ALTIJD BEN GEWEEST”

WORDT 2018 het jaar van Max Verstappen? Vorig seizoen won hij twee Grand Prix, reed hij teammaat Daniel Ricciardo in de vernieling en tekende hij een contract waarmee hij zich (ook financieel) bij de absolute top schaarde. Niet slecht, voor wat eigenlijk een rampjaar was. Wij schoven in Barcelona aan voor een exclusieve babbel met een knul uit Maaseik, die op zijn twintigste al gesetteld is in de top van de Formule 1.