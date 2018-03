Kaat Bollen duwt lijst van burgemeester in Hechtel-Eksel

Seksuologe en psychologe Kaat Bollen (31) gaat samen met Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen de HE Lijst Burgemeester duwen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hechtel-Eksel. Bollen zal als onafhankelijke de lijst van burgemeester Jan Dalemans steunen. Op weg naar een schepenambt? “Afwachten of de kiezers mij wel lusten. Maar ik sta er zeker voor open”, zegt ze.