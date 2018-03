Meisjes mogen voorlopig dan toch geen hoofddoek dragen

MAASMECHELENDe acht meisjes van middelbare scholen Maxwell en Nicola Tesla in Maasmechelen, die door een vonnis van de Tongerse rechter het hoofddoekenverbod in hun school opgeheven zagen, mogen hun hoofddoek voorlopig dan toch niet dragen. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) gaat immers in beroep tegen de beslissing van de Tongerse rechtbank, waardoor in de scholen het hoofddoekenverbod voor alle leerlingen van kracht blijft. “Het hoger beroep kan gemakkelijk twee tot drie jaar op zich laten wachten”, zegt de Tongerse persrechter.