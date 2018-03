Langdurig zieken krijgen financieel duwtje als ze weer aan de slag gaan

HasseltHet aantal mensen dat langer dan een jaar ziek thuis is, stijgt minder snel dan verwacht. “De trajecten die we sinds eind 2016 zijn opgestart om mensen weer aan de slag te krijgen, beginnen dus te werken”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), die vandaag (zaterdag) haar resultaten voorlegt op een congres over re-integratie van langdurig zieken georganiseerd door het Jessa Ziekenhuis. “Tegen het einde van het jaar hebben we 13.556 minder zieken dan eerst geraamd. Vanaf april krijgen langdurig zieken die opnieuw aan de slag gaan trouwens een financiële aanmoediging.”