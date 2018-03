Eén op tien verlaat school zonder diploma in Limburg

HasseltHet aantal jongeren dat in Limburg de school verlaat zonder enig diploma is gestegen naar 10,3 procent of 913 jongeren. Dat blijkt uit het rapport over ‘vroegtijdige schoolverlaters’ van de onderwijsadministratie. In 2015 was dat nog 8,8 procent van de Limburgse jongeren. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt dat jongeren verleid worden door de arbeidsmarkt.