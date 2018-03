Gent Hij timmerde eerder al Kim De Gelder en een gevangenisdokter in elkaar én bracht het gros van zijn detentie op de afdeling ­Hoge Veiligheid door. Ringo De Witte (44) is een van de agressiefste gedetineerden in ons land. Zijn recentste slachtoffer is een vrouwelijke Gentse cipier die hij het ziekenhuis in sloeg, waarna hij haar collega’s met een zelfgemaakt wapen bedreigde.