“Geen hoofddoel maar een opstap”

In tegenstelling tot Tim Wellens, die persoonlijke ambities koestert op weg naar de Côte d’Azur en daarvoor zowaar een deelname aan droomkoers Strade Bianche opzijschoof, verschijnt Halenaar Dylan Teuns zondag met minder aspiraties aan de start in Chatou. Nochtans valt er tussen de Lichtstad en de Promenade des Anglais heel wat te punchen. “Tussen Parijs en Nice hoop ik even gunstige signalen betreffende mijn conditie op te vangen als onlangs in de Algarve.”