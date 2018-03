2018 kent voor Ruslan Malinovskyi een stormachtig verloop. Een rode kaart tijdens en een bezoek aan de tandarts na de match tegen Anderlecht, gevolgd door een aanval van bof. Prettig is anders. Maar er is ook een keerzijde aan die medaille. Onder Philippe Clement is de Malinovskyi grand cru weer opgestaan. Drie goals in zijn laatste vier duels, dat tikt lekker aan. “Ik krijg veel vertrouwen en wil dat niet beschamen.”