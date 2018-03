In de Kerkstraat in Hechtel-Eksel is de Poolse Adrian Kazubek eind januari van de derde verdieping naar beneden gevallen. De feiten raakten nu pas bekend. Amber Bos (18) uit Lommel vond hem en contacteerde de hulpdiensten. De man ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar zou terug naar Polen willen. Amber start nu een benefietactie voor het slachtoffer.