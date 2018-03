Hoe scheef zit arbeidsmarkt in elkaar?

hasseltDat er problemen zijn op de Belgische arbeidsmarkt, is een open deur intrappen. Maar de vinger hier op de wonde leggen, is niet zo simpel. De Nationale Bank heeft in haar jaarverslag 2017 nochtans cijfers die tot de verbeelding spreken: bij de werkzoekenden zijn er veel te veel laaggeschoolden en veel te weinig hooggeschoolden. “Deze cijfers maken op een sprekende manier duidelijk hoe scheef onze arbeidsmarkt in elkaar steekt”, zei directeur Tim Hermans van de Nationale Bank van België (NBB) onlangs bij de voorstelling van het jaarverslag in Hasselt.