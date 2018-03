Ontslagen Carrefour-koppel helpt ouderen en mensen met handicap op reis

GenkVan vandaag op morgen stonden ze acht jaar geleden samen op straat na de sluitingen bij Carrefour. Hij met 38 jaar dienst, zij net iets minder. “Dat kwam hard aan. Wat rondhangen, de muren schilderen in onze flat. Dat kon het leven niet zijn, dan ben je meteen oud. En dus zijn we vrijwilliger geworden, vier, vijf keer per jaar gaan we op vakantie met ouderen of mensen met een handicap. Je bent doodop achteraf maar gelukkig”, beschrijven Genkenaren Johan Goddijn (62) en Monique Torreborre (62) aan de start van de Week van de Vrijwilliger.