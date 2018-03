Hersenoperatie uitgevoerd bij verkeerde patiënt: vier mensen ontslagen

Het Kenyatta National Hospital in de Keniaanse hoofdstad Nairobi heeft vier stafleden ontslagen na een geslaagde hersenoperatie, helaas op de verkeerde patiënt. Onder het mes ging per vergissing een man met een zwelling aan het hoofd, die enkel verpleegkundige zorgen en medicatie nodig had. De ingreep was bestemd voor een patiënt met een bloedklonter in de hersenen.

De vergissing gebeurde doordat de identiteitsplaatjes van beiden door elkaar waren gehaald. De “verkeerde” patiënt “was verward en niet in staat tot coherent praten”, meldde het ziekenhuis. Pas tijdens de operatie merkten de chirurgen dat er met de hersenen van de patiënt niets aan de hand was. De man werd dichtgenaaid en naar zijn kamer teruggebracht. Volgens het ziekenhuis stelt hij het wel en is hij aan de beterhand.

Het Kenyatta National strijdt met een kwalijke reputatie. Eerder dit jaar moest het een onderzoek opstarten nadat verscheidene moeders in het ziekenhuis waren verkracht. Eveneens vorige maand werd een baby uit het gebouw ontvoerd. Het ukje werd uren later in een sloppenwijk van Nairobi teruggevonden.

