Slachtoffer kreeg nieuwe tip over Bende van Nijvel: “Lid staatsveiligheid verwittigde familie om niet naar Delhaize te gaan”

David Van de Steen (41), die bij de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst zwaargewond raakte, zou recent een nieuwe tip binnengekregen hebben. Een man van de staatsveiligheid was volgens de nieuwe informatie op de hoogte van de aanslag op de plaatselijke Delhaize en verwittigde zijn familie uit Aalst om die dag niet meer naar de supermarkt af te zakken. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

David Van De Steen was 9 toen de Bende van Nijvel zijn familie voor zijn eigen ogen doodschoot. Hij was erbij toen zijn ouders en zusje het leven lieten in supermarkt Delhaize in Aalst. Ook zelf lag hij bijna een jaar in het ziekenhuis en tot op vandaag voelt hij nog steeds fysieke en ook mentale pijn.

Nieuwe tip

De daders werden nooit gevonden, maar David hield zelf steeds zijn ogen en oren open om antwoorden te vinden op de vragen die dagelijks door zijn hoofd razen. Recent zou hij een nieuwe tip horen waaien hebben: een man van de staatsveiligheid was op de hoogte van de aanslag en zou daarop zijn familie uit Aalst verwittigd hebben om die dag zeker niet naar de plaatselijke Delhaize te gaan.

De familie van de man uit staatsveiligheid bevestigde vervolgens het verhaal aan David na dat hij zelf op onderzoek is gegaan. “Ik hoorde de tip waaien en heb het verder onderzocht en dan bevestiging gekregen”, zegt Van de Steen. De familie van de man leeft nog, maar hijzelf niet meer. “We hebben de tip meteen doorgegeven om verder te laten onderzoeken,”klinkt het nog.