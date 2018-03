Zo kopieer je de look van de hipste meisjes op Instagram

Kids kunnen geen stijlicoon zijn? Think again! Aan modegevoel geen gebrek bij deze mini fashionista’s. Dit zijn de hipste meisjes van Instagram en zo kopieer je hun look!

Zooey Miyoshi (@zooeyinthecity)

Een mix tussen stoer en girly, opvallende prints en onmisbare zonnebril? Dat moet Zooey Miyoshi zijn! Ondanks dat haar modegevoel met de paplepel werd ingegoten, geeft Zooey haar eigen draai aan modetrends. Die sassy attitude? Hoe zou je zelf zijn in zo’n outfits…

Elle (@babyellestyle)

Met haar wilde krullen en sense of fashion is de kleine Elle nu al een stijlicoon in wording. Vrolijke kleuren, opvallende stofjes en urban items behoren standaard tot haar looks. Haar motto? Neem mode niet té serieus! Mark our words: ook van kleine broertje Ever gaan we nog horen.

Harlow White (@harlowlunawhite)

Mini fashionista Harlow White herken je meteen aan haar suikerzoete, preppy stijl. Zachte kleuren (zij heeft het duidelijk begrepen dat pasteltinten helemaal terug zijn deze lente) en perfect gestylede looks? Check! Al zal dat engelengezichtje er ook wel voor iets tussen zitten…