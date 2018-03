Twee doden bij schietpartij op Amerikaanse universiteit

De twee mensen die zijn omgekomen bij een schietpartij op de campus van de Central Michigan University zijn geen studenten, zo hebben Amerikaanse media vrijdag op gezag van de universitaire politie gemeld. Uiteindelijk is niemand anders gewond geraakt.

De schietpartij zou een voortvloeisel zijn van een huiselijk incident, meent de politie. Of de schutter al of niet een student is, is niet geweten.

De 18.000 studenten van de universiteit maakten zich vrijdag op voor de lentevakantie.Heel de universiteit alsmede alle stedelijke gebouwen en scholen van Mount Pleasant staan onder “lockdown”.

There have been reports of shots fired on the fourth floor of Campbell Hall. @cmupd urges students to stay clear of the area. pic.twitter.com/Suur3163zQ — CM Life (@CMLIFE) 2 maart 2018

De vermoedelijke schutter is voortvluchtig en zou gevaarlijk zijn. Iedereen in de omgeving is gevraagd binnen te blijven. Het zou gaan om een negentienjarige zwarte man.

De politie houdt een grote klopjacht.