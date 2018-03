Verrassend nieuws in het Limburgse basketbal. Pascal Angillis verlaat aan het eind van het seizoen Hubo Limburg United om coach te worden van de dames van Castors Braine.

Hij tekent er een contract van twee jaar. De Waalse topclub heeft in België zijn gelijke niet en komt ook uit in de EuroLeague. Angillis werd in november door Limburg United binnen gehaald als vervanger voor Ronnie McCollum.