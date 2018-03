Albert Heijn wil ons helpen om minder vlees te eten

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn wil sensibiliseren over gezond eten en hun klanten stimuleren om eens vaker te kiezen voor vleesvervangers. Voor elk vlees- en visproduct wordt voortaan een vegetarisch alternatief aangeboden.

De Nederlandse supermarkt Albert Heijn wil Vlamingen helpen om minder vlees te eten. De winkel heeft al een groot assortiment vleesvervangers maar zal vanaf nu voor elk vlees- of visgerecht een vegetarisch alternatief aanbieden. Die vleesvervangers liggen niet in een apart rek, maar krijgen een prominente plaats tussen de gewone producten in.

"Het is niet de bedoeling om van iedereen vegetariër te maken", legt Roemer Warners, categoriemanager vers voor Albert Heijn België uit. "We willen wel duidelijk maken dat de twee perfect naast elkaar kunnen en dat het echt niet zo moeilijk is om eens een vegetarisch alternatief te kiezen."

In Nederland zijn vleesvervangers al langer ingeburgerd, in Vlaanderen blijft dit moeilijk. Daarom lanceert de keten de actie flexi-Vlaanderen. "Vlamingen willen gezond eten en meer groenten en fruit in plaats van vis of vlees, maar dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan", aldus Warners. "Daarom dus deze actie, waarmee we consumenten vooral willen aantonen dat kiezen voor een vegetarisch alternatief niet zo moeilijk is."