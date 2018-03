TIPS. Veganistische ijsjes en picture perfect make-up

Dr. Martens, nummer drie

Coming soon: plantaardige ijsjes

Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde, de jongens achter Wasbar hebben de eclair opnieuw uitgevonden. De toetjes krijgen in hun nieuwe zaak Chez Claire een erg luxueuze uitvoering. Vanaf zaterdag 3 maart kan je in de Antwerpse Schrijnwerkersstraat gaan proeven, volgende week vrijdag 9 maart opent hun adresje op de Gentse Kouter. Er is keuze tussen dertien verschillende smaken. Smullen maar! www.chezclaire.be Het Duitse schoenenmerk Dr. Martens is zich goed in België aan het vestigen. Antwerpen had er al eentje, eind vorig jaar opende nog de tweede shop van het land in Brussel en nu is Gent aan de beurt. In de nieuwe winkel, die industrieel is ingericht met oog voor lokale kunst, staat een jukebox. Die trakteert de mensen tijdens het passen op een streepje muziek. Place to be? Walpoortstraat nummer 34. www.drmartens.com

Alpro focust niet alleen meer op plantaardig lekkers voor in de koelkast, maar ook in de diepvries. Het merk lanceert immers drie smaken ijs - kokosnoot, soja-vanille en hazelnoot-chocolade. Perfect om een bolletje (of twee!) te voorzien bij gezonde havermoutpannenkoekjes. De smaken zijn elk verkrijgbaar in een 500 ml-verpakking bij Delhaize en Carrefour vanaf april. www.alpro.com