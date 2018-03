Sergio bijt in het zand bij rechter en moet opnieuw naar de rijschool

Brugge - Sterrenchef Sergio Herman (47) is in beroep opnieuw veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding. De Zeeuw, die in Knokke-Heist woont, kreeg dezelfde straf als degene die de Brugse politierechter hem in augustus vorig jaar had opgelegd: drie maanden rijverbod en een geldboete van 720 euro. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij opnieuw een theoretisch en een praktisch rijexamen moeten afleggen.

Daarnaast moet de kok ook slagen voor medische en psychologische proeven. Op 10 september 2016 werd de Range Rover van Sergio Herman geflitst op de N49 in Damme. De chef van The Jane reed die ochtend met een snelheid van 105 kilometer per uur in de richting van Maldegem. Maar door wegenwerken was de snelheid op die plaats beperkt tot 50 kilometer per uur.

De bekende chefkok was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al drie keer veroordeeld voor overdreven snelheid. Daardoor kon hij van de politierechter op weinig mildheid rekenen. In beroep hoopte hij toch op een mildere straf. “Hij nam geen onaanvaardbaar risico, want die baan leent zich wel tot hogere snelheden”, stelde advocaat Nick Lucas. Vooral de verplichte rijexamens en proeven waren een doorn in het oog van Herman. Maar dat kon de rechter in beroep niet vermurwen. “Met het oog op de verkeersveiligheid is de straf gepast om de betrokkene ertoe aan te zetten de wettelijke snelheidsbeperkingen in acht te nemen”, klonk het.