Australische signpainter Jeff Marschall geeft workshop letterschilderen

Maaseik - Op zaterdag 24 februari werd er in zaal Mosa in Maaseik een workshop letterschilderen gehouden. Voor deze workshop kon de organisatie de Australische signpainter Jeff Marschall strikken, wereldberoemd in zijn vakgebied.

Met de aanwezigheid van de Australische Jeff Marschall was de interesse dan ook heel groot. Er waren zelfs deelnemers uit Oostvleteren en Drachten (NL) aanwezig. Tijdens de workshop werden er verschillende letterstijlen geoefend. In de voormiddag casual (drukletters), in de namiddag de specialiteit van Jeff Marschall: script.

Alle deelnemers waren heel tevreden over deze workshop, de locatie en de stad zelf. Hopelijk wordt er in de toekomst nog een vervolg gebreid aan deze workshop.

Als u meer info wil over letterschilderen/signpainting, kan u terecht op www.benslinesletters.be