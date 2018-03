Wim Ballieu opent ‘Balls & Glory’ in Hasselt: “Via Limburg richting New York”

Hasselt -

‘Balls & Glory’, het pop-uprestaurantconcept dat TV-kok Wim Balliau (35) zes jaar geleden in Gent lanceerde, blijft uitbreiden. Na vestigingen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven en drie foodtrucks die de festivals aandoen, wil Balliau nu ook Hasselt veroveren. “Dat klopt en daarvoor zoeken we echt een pand op een A-locatie, in de binnenstad dus. We zoeken niet alleen een geschikt pand, maar ook een geschikte uitbater die dit op franchisebasis wil runnen.” Einddoel is binnen dit en twee jaar tot zes vestigingen te komen.