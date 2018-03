Slachtoffer afgevoerd naar ziekenhuis na zwaar ongeval op WK baanwielrennen

Op het WK baanwielrennen in Apeldoorn werd de scratch van het omnium vrouwen stilgelegd na een ongeval. Toen drie rensters op zes ronden van het einde ten val kwamen, wilde wedstrijdcommissaris Andrew McCord na de valpartij de baan vrij te maken. Toen hij een bril had opgeraapt en de baan wilde verlaten, werd hij aangereden door renster Xiaojuan Diao uit Hong Kong. McCord was buiten bewustzijn en kreeg op de piste eerste zorgen, Diao werd in een rolstoel afgevoerd.