KA2 Hasselt beleeft een fantastisch WK handbal voor scholen in Qatar

Hasselt - Een jongensteam van KA2 Hasselt vertoefde de voorbije anderhalve week in Qatar. Daar namen ze deel aan het WK handbal voor scholen. Onder leiding van coach Jelle Tack en begeleider Yannick Derwae beleefden de jongens er een fantastische tijd.

Het jongensteam van KA2 Hasselt, topsportschool keuzevak handbal, speelde in totaal zeven wedstrijden op het WK. Het team van Jelle Tack versloeg Geörgie en Roemenië, waarna ze het tegen Denemarken mochten opnemen voor de dertiende plaats. Helaas waren de Denen een klasse te sterk waardoor de jongeren van KA2 uiteindelijk als veertiende eindigden.

“Meer dan een 13-29 stand zat er voor de laatste wedstrijd niet meer in”, zegt coach Jelle Tack. “De Servische afgevaardigde heeft ons nog gefeliciteerd over onze manier van spelen, onze fairplay en de inzet die we elke wedstrijd getoond hebben. Ik denk dat we mogen terugblikken op een toch wel geslaagd tornooi. Als coach ben ik heel tevreden. Er was één slechte wedstrijd bij, en die wonnen we dan ook nog. De andere wedstrijden waren goed tot heel goed. Naar onze kwaliteiten hebben we het maximale eruit gehaald.”

“We behaalden een veertiende plaats en daar kan ik best mee leven. Elke speler kon zijn doelpunt meepikken en dat is toch ook wel belangrijk voor die jongens", gaat de coach verder. “Ze hebben heel veel bijgeleerd, veel gezien en veel handbalkennis opgedaan. Naast het handbaltornooi probeerden we ook iets mee te pikken van het land. Het was een absolute meevaller. Jammer dat het voorbij is! Over twee jaar wordt het WK in Servië gespeeld. Hopelijk kunnen we dan opnieuw deelnemen met een even hongerige groep die wil bijleren. Een dikke proficiat van mezelf en Yannick Derwae voor de spelersgroep. Ze hebben dat echt top gedaan!”