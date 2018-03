Hasselt / Lommel - Het openbaar ministerie heeft zonet 10 jaar cel gevorderd tegen een 21-jarige Lommelaar voor een steekpartij in de Hasseltse Banneuxwijk. De jongeman staat terecht voor poging doodslag.

Ter hoogte van de Corda Campus in de Kleine Schrijnbroekstraat stak hij op 10 december 2016 rond 20 uur een 22-jarige Iraanse vluchteling meerdere keren met een mes in de hals en in de buik. “Het ...