Parijs-Nice moet spannende eindstrijd opleveren zonder torenhoge favoriet: kan Tim Wellens verrassen?

In het Franse Chatou start zondag de 76ste editie van Parijs-Nice. Vorig jaar kroonde Sergio Henao (Sky) zich tot eindwinnaar, met twee seconden voorsprong op de intussen gepensioneerde Alberto Contador. De titelverdediger is er opnieuw bij en mag tegenstand verwachten van Daniel Martin - derde vorig jaar - Esteban Chaves, Bauke Mollema en Ilnur Zakarin. En wie weet kunnen Julian Alaphilippe, Wout Poels of onze Tim Wellens wel verrassen.

Parijs-Nice kan niet meteen uitpakken met grote namen aan de start. Zelfs het Franse raspaardje Romain Bardet koos voor de Tirreno-Adriatico dit jaar, al zit zijn uitsluiting vorig seizoen na stayeren daar misschien voor iets tussen. Voorts kozen zowel Chris Froome, Greg Van Avermaet, Tom Dumoulin, Fernando Gaviria, Peter Sagan en diverse andere toppers voor de rittenkoers in Italië.

De voorbije jaren kleurde Alberto Contador de wedstrijd naar de Zon met zijn aanvalslust in het slot en strandde hij twee jaar op rij op de tweede plaats, in 2017 na Sergio Henao, het jaar voordien na Geraint Thomas die nu ook niet van de partij is. Wellicht mogen we ons verwachten aan een open strijd om het eindklassement.

Rustig begin

De eerste dagen gaat het nog rustig aan. Al lijkt de openingsrit - een korte etappe over 135 km met finish op een helling van 1,9 km (waarvan de laatste 500m kasseien), aan gemiddeld zes procent - er niet meteen eentje voor sprinters, maar veeleer voor punchers. Een uitgelezen kans voor renners zoals Dylan Teuns, Tim Wellens, Julian Alaphilippe en Alexis Vuillermoz. Dag twee en wellicht ook etappe drie is voer voor de sprinters. Met Elia Viviani - al goed voor vijf bloemenruikers dit jaar - Alexander Kristoff, John Degenkolb, Dylan Groenewegen - op dreef met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne - Nacer Bouhanni, André Greipel, Magnus Cort Nielsen en Arnaud Démare zijn er veel sprinters die hun kans zullen wagen. Op woensdag wacht een tijdrit over 18,4 kilometer, de eerste 8 km zijn lichtjes omhoog, gemiddeld 3,5 procent, daarna gaat het in dalende lijn naar Saint-Etienne.

De vijfde etappe naar Sisteron kan alle kanten uit: doet het peloton het rustig aan bij de start en over de vier cols, dan eindigt de rit wellicht met een sprint. Of geeft het peloton de kans aan enkele vrijbuiters die geen gevaar betekenen voor het klassement? Wie zal het zeggen.

Finale voor de klimmers

Vrijdag, zaterdag en zondag wordt dan weer spek naar de bek van de klassementsrenners. Met eerst de etappe van Sisteron naar Vence over 198 km en onderweg vier cols van tweede categorie en één van eerste categorie. Vrijdag eindigt de rit wel niet op een col. Dat doet de voorlaatste etappe op zaterdag wel met de finish op La Colmiane, 16,3 km lang, gemiddeld 6,2 procent. Finaal is er op zondag de slotrit naar Nice, kort en gebald, over 110 km, met heel wat hoogtemeters onderweg en de Col d’Eze die via een andere kant moet bedwongen worden dan normaal gezien. Daarna volgt een korte afdaling richting de laatste moeilijkheid van de dag, de Col des Quatre Chemins (5,5 km aan 5,5%), om dan in dalende lijn te finishen op de Promenade des Anglais.

Belgische blikvangers

Van Belgische zijde is het uitkijken naar prestatie van Tim Wellens, die de Ruta del Sol al op zijn naam bracht dit seizoen en wil scoren in de Franse rittenkoers. Ook van Dylan Teuns mag een en ander verwacht worden, al moet hij wel in dienst rijden van de Amerikaanse kopman Tejay van Garderen. Voorts zal zijn ploegmaat Jürgen Roelandts zich ongetwijfeld willen tonen in de sprint, net zoals Edward Theuns. De andere Belgen krijgen voornamelijk een ondersteunende rol, al zal Oliver Naesen misschien ook wel eens zijn kans willen gaan. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert zal de tijdrit met stip hebben aangeduid.

Rittenschema:

zondag 4 maart: Chatou-Meudon: 135 kilometer

maandag 5 maart: Orsonville-Vierson: 187 kilometer

dinsdag 6 maart: Bourges-Châtel-Guyon: 210 kilometer

woensdag 7 maart: La Fouillouse-Saint-Etienne: 18,4 km (tijdrit)

donderdag 8 maart: Salon-de-Provence-Sisteron: 163,5 km

vrijdag 9 maart: Sisteron-Vence: 188 km

zaterdag 10 maart: Nice-Valdeblore La Colmiane: 175 km

zondag 11 maart: Nice-Nice: 110 km

Palmares de voorbije 10 jaar:

2017: Sergio Henao (Col)

2016: Geraint Thomas (GBr)

2015: Richie Porte (Aus)

2014: Carlos Betancur (Col)

2013: Richie Porte (Aus)

2012: Bradley Wiggins (GBr)

2011: Tony Martin (Dui)

2010: Alberto Contador (Spa)

2009: Luis Leon Sanchez (Spa)

2008: Davide Rebellin (Ita)