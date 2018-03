Meisjesteam Salvatorcollege neemt deel aan WK handbal in Qatar

Hamont-Achel - Een meisjesteam van het Salvatorcollege uit Hamont-Achel heeft de voorbije anderhalve week deelgenomen aan het WK handbal voor scholenteams dat dit jaar doorging in Qatar, meer bepaald in Doha. Zowel voor de speelsters als voor de staf werd het een unieke ervaring.

Het team van het Salvatorcollege uit Hamont-Achel vloog dinsdagavond 20 februari via Londen naar Doha om er deel te nemen aan het wereldkampioenschap handbal. Sportief werd het een moeilijk verhaal, maar ondanks de soms zware nederlagen bleven de meisjes en trainers altijd blijgezind en gemotiveerd. Een attitude die respect afdwong bij organisatie en tegenstander. Limburger en wereldburger? Het klopt!

Robin Feyen, leerkracht biologie aan het Salvatorcollege in Hamont-Achel en een van de coaches van het meisjesteam, blikt tevreden terug op het wereldkampioenschap. "Als ik terugkijk op ons tornooi, dan kan ik niet anders dan tevreden zijn”, klinkt het bij de coach. "De meisjes hebben veel progressie gemaakt. We wisten op voorhand dat we het zwakke broertje van het tornooi zouden zijn. Ik hoop dan ook dat dit voor België een beetje een wake-upcall wordt. Er moet meer promotie voor deze prachtige sport komen. Er is veel trots en tevredenheid bij speelsters en de staf. Voor hen was het een ervaring die ze voor de rest van hun leven niet meer zullen vergeten. Een ervaring die ze meenemen naar hun clubs, naar alles wat ze nog gaan doen.”

"Qua spel hebben ze het fantastisch gedaan. Ze hebben gevochten voor elke bal en voor elk punt. Onze tegenstanders hebben België leren kennen als een warm en fair land. We kregen van iedereen complimenten. Intussen zijn we terug thuis. We zijn tevreden dat alles goed verlopen is. Bij zo’n inschrijving voor een WK komen er heel veel dingen op je af. Het tornooi ging ook niet door om de hoek, maar in Qatar. Het was écht een topervaring. Het was een geweldige groep. Ook een dikke dankjewel aan Martine van SVS die ons geweldig begeleid heeft tijdens het tornooi. Dit krijgt zeker een vervolg. Op naar 2020 in de hoop dat we ons opnieuw kunnen kwalificeren!”